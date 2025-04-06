TRAGEDIA DEL SABATO SERA A TARANTO: AUTO SI RIBALTA E VA CONTRO UN ALBERO, MORTI 4 GIOVANI, DUE MINORENNI

Quattro giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110, che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Nell’impatto, sono deceduti sul colp...

Quattro giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110, che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino.

Nell’impatto, sono deceduti sul colpo Giorgio Massaro, un operaio di 22 anni di Torricella, che era alla guida dell’auto, e tre studenti: Paolo Marangi, 19 anni, di Sava; Giorgia Narducci, 16 anni, di Torricella; e Anita Di Coste, anche lei 16enne, di Manduria.

I ragazzi stavano tornando da un locale di Taranto, dove avevano festeggiato il compleanno di Marangi, nato il 6 aprile.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea, che per cause ancora da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero all’uscita di una curva, nei pressi della centrale Enel di Lizzano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio.

Due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo a causa del violento impatto, mentre le altre due sono state estratte dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Manduria, sotto la direzione del pubblico ministero di turno di Taranto.