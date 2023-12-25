TRAGEDIA DI NATALE A MUGELLO, TRE MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE

Tre morti e un ferito. È il tragico bilancio di un gravissimo incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di Natale a Barberino di Mugello. Il terribile impatto frontale, accaduto intorno alle ore...

Tre morti e un ferito. È il tragico bilancio di un gravissimo incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di Natale a Barberino di Mugello. Il terribile impatto frontale, accaduto intorno alle ore 16:30, si è verificato in via del Lago.

Dopo il violentissimo scontro uno dei due veicoli ha preso fuoco. In base alle prime informazioni, quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le tre persone, due uomini e una donna, erano già decedute. Anche i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo hanno fatto di tutto per cercare di salvare la vita delle tre persone coinvolte. Purtroppo però per loro non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo violento.

I vigili del fuoco, insieme ai militari dell’Arma, hanno estratto il primo corpo da una vettura e poi gli altri due dall’altra. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, i vigili del fuoco di Barberino di Mugello e il personale sanitario del 118.

La circolazione stradale è stata momentaneamente bloccata per l’intervento dei soccorsi e la la rimozione dei veicoli.