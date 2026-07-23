Tragedia durante un incendio a Caltanissetta: malore fatale per il caporeparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchì

La tragedia nel pieno dell’emergenza incendi che sta interessando diverse zone della Sicilia

Tragedia nel pomeriggio di ieri , mercoledì 22 luglio 2026, nel pieno dell’emergenza incendi che continua a mettere sotto pressione uomini e mezzi in diverse zone della Sicilia.

Il caporeparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchì, 59 anni, è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel territorio di Caltanissetta.

Il malore durante le operazioni

L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 in contrada Chiapparia, dove diverse squadre dei Vigili del Fuoco erano intervenute per contenere il rogo ed evitare un’ulteriore propagazione delle fiamme.

Secondo quanto reso noto, Marchì stava effettuando una ricognizione dell’area interessata dall’incendio, attività necessaria per coordinare e gestire le operazioni di soccorso, quando è stato improvvisamente colto da un malore.

I colleghi hanno immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari. Sul posto sono state avviate le manovre di soccorso e successivamente il caporeparto è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, Alessandro Marchì è deceduto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.

Una vita al servizio della collettività

La morte del 59enne rappresenta un grave lutto per tutto il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Marchì si trovava in servizio in una delle giornate più impegnative sul fronte degli incendi, con numerosi roghi di vegetazione che stanno interessando diverse aree dell'Isola.

Una tragedia che richiama ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali sono chiamati ad operare i Vigili del Fuoco, tra temperature elevate, fumo, fatica fisica e situazioni di continuo rischio.

Il cordoglio delle istituzioni

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della morte del caporeparto.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha espresso profondo dolore per la scomparsa del Vigile del Fuoco, ricordando il suo impegno al servizio della collettività.

Vicinanza alla famiglia e ai colleghi è stata espressa anche dal capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prefetto Attilio Visconti, e dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino.

La scomparsa di Alessandro Marchì lascia un profondo vuoto tra i colleghi e riporta al centro il sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini impegnati in prima linea nella tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini.