TRAGEDIA IN GERMANIA: MAMMA E I SUOI DUE FIGLI DI PALMA DI MONTECHIARO TRAVOLTI E UCCISI DA UN AUTO IMPAZZITA

Una passeggiata si è trasformata in una tragedia martedì sera a Esslingen, un piccolo centro nei pressi di Stoccarda, in Germania, dove tre cittadini palmesi hanno perso la vita a causa di un incidente stradale. Le vittime sono Antonella Ribisi, 39 anni, e i suoi due figli, Gabriel e Alessio, rispettivamente di 6 e 3 anni.

La famiglia è stata travolta da un SUV Audi Q3 mentre stava dirigendosi a una partita di calcetto.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa tedesca, l’auto era guidata da un uomo di 54 anni del luogo, che ha subito ferite nell'incidente. La polizia sta attualmente indagando per determinare se l'automobilista fosse sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell'incidente. Un'altra ipotesi che gli inquirenti stanno considerando è un possibile malore dell’autista.

L'Audi Q3, inoltre, ha speronato un'altra auto che stava procedendo in direzione opposta.

La notizia ha sconvolto non solo le comunità di Esslingen e Palma di Montechiaro, ma anche molti altri che hanno appreso della tragedia. Il luogo dell'incidente è stato trasformato in un memoriale, con fiori e disegni lasciati dai bambini in ricordo delle vittime.

Secondo quanto riportato, diversi agenti di polizia intervenuti sul posto sono stati visibilmente commossi.

In segno di rispetto e lutto, a Palma di Montechiaro verrà proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali, che si svolgeranno verosimilmente in Germania. La comunità si unisce nel dolore per una perdita così incommensurabile, ricordando Antonella, Gabriel e Alessio.