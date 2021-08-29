TRAGEDIA IN MARE A CAPACI, UN RAGAZZO MORTO E TRE SALVATI

Un ventiduenne di Torretta (Palermo) è morto annegato stamani nei pressi del lungomare di Capaci.Altri tre giovani sono stati soccorsi e portati a riva.Il mare oggi è molto agitato e in spiaggia ci so...

A cura di Redazione 29 agosto 2021 15:49

