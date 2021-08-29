95047

TRAGEDIA IN MARE A CAPACI, UN RAGAZZO MORTO E TRE SALVATI

29 agosto 2021 15:49
Un ventiduenne di Torretta (Palermo) è morto annegato stamani nei pressi del lungomare di Capaci.

Altri tre giovani sono stati soccorsi e portati a riva.

Il mare oggi è molto agitato e in spiaggia ci sono le bandiere rosse. I quattro hanno sfidato le onde.

Sono stati poi aiutati da altri bagnanti che hanno formato una catena umana per raggiungerli e dai bagnini di un lido vicino.

Alla vittima è stato praticato il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera.

