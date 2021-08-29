TRAGEDIA IN MARE A CAPACI, UN RAGAZZO MORTO E TRE SALVATI
Un ventiduenne di Torretta (Palermo) è morto annegato stamani nei pressi del lungomare di Capaci.
Altri tre giovani sono stati soccorsi e portati a riva.
Il mare oggi è molto agitato e in spiaggia ci sono le bandiere rosse. I quattro hanno sfidato le onde.
Sono stati poi aiutati da altri bagnanti che hanno formato una catena umana per raggiungerli e dai bagnini di un lido vicino.
Alla vittima è stato praticato il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera.