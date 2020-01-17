TRAGEDIA IN OSPEDALE A PALERMO, DONNA MUORE PRIMA DI PARTORIRE: I MEDICI RIESCONO A SALVARE IL BIMBO

Incinta, al sesto mese di gravidanza, era ricoverata in clinica sotto osservazione perché diabetica. In attesa della nascita del suo bambino, è stata colpita da un arresto cardiaco. Rosalia Nuara, 40...

Incinta, al sesto mese di gravidanza, era ricoverata in clinica sotto osservazione perché diabetica. In attesa della nascita del suo bambino, è stata colpita da un arresto cardiaco. Rosalia Nuara, 40 anni, è morta la scorsa notte nella clinica Triolo Zancla di Palermo.

I medici sono riusciti a salvare il piccolo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Ieri sera si è alzata dal letto per andare in bagno. Lì si è sentita male ed è svenuta.

È stata soccorsa dal rianimatore di turno della clinica e dagli operatori del 118 giunti sul posto.

Ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Tuttavia, duranti i controlli, i medici si sono accorti che il cuore del bimbo che portava in grembo batteva ancora ed hanno eseguito un parto cesareo d'urgenza.

Il neonato è sopravvissuto e adesso si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civico.