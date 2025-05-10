TRAGEDIA IN UNA CASA DI RIPOSO A CALTAGIRONE: DONNA DI 68 ANNI MUORE IN UN INCENDIO

Caltagirone (CT) – Una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato nella notte all'interno di una casa di riposo che ospita anziani e pazienti psichiatrici a Caltagirone, in provincia di Catania...

Caltagirone (CT) – Una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato nella notte all'interno di una casa di riposo che ospita anziani e pazienti psichiatrici a Caltagirone, in provincia di Catania. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella stanza occupata dalla vittima, che era ospite della struttura. L'incendio ha reso necessario lo sgombero di circa venti persone, messe in salvo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

La Procura della Repubblica di Caltagirone ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Disposto il sequestro dei locali coinvolti nel rogo e l'autopsia sul corpo della donna. Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza locale.

Restano da chiarire eventuali responsabilità e se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza antincendio previsti per questo tipo di strutture.