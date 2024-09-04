TRAGEDIA NEL BERGAMASCO: BIMBA DI 6 ANNI MUORE CADENDO DALL'ALTALENA, COLPITA ALLA TESTA DAL SEGGIOLINO CHE OSCILLA

E' stata posta sotto sequestro l'altalena che ieri sera ha colpito alla testa una bambina di 6 anni, ferendola a morte, in un parco di Villongo, in provincia di Bergamo.Secondo le prime ricostruzioni...

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri la bambina, originaria del Marocco e che abitava a Credaro (Bergamo), sembra si stesse dondolando quando, per motivi ancora tutti da chiarire, sarebbe caduta, mentre l'altalena, proseguendo la propria oscillazione, le avrebbe violentemente colpito la testa.

La mamma si trovava nel parco, ma non ha assistito alla tragedia.

I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma purtroppo inutili. Probabilmente verrà eseguita l'autopsia sulla salma.