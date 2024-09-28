TRAGEDIA NEL MESSINESE. PARTE UN COLPO DAL FUCILE DEL PAPÀ, MUORE A 27 ANNI DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA

Un giovane di 27 anni, Salvatore Fabio, di Pace del Mela, nel Messinese, ha perso la vita durante una battuta di caccia in compagnia del padre: dal fucile del genitore è partito accidentalmente un col...

Un giovane di 27 anni, Salvatore Fabio, di Pace del Mela, nel Messinese, ha perso la vita durante una battuta di caccia in compagnia del padre: dal fucile del genitore è partito accidentalmente un colpo che ha raggiunto il ragazzo alla testa, uccidendolo sul colpo.

L'incidente è accaduto nella frazione Serro di San Pier Niceto.

Indagano i carabinieri.

La vittima e il padre, come dicono i carabinieri, si trovavano in un terreno di famiglia e al momento dell'accaduto erano soli.

Il fucile dal quale è partito il colpo che ha ucciso Salvatore Fabio, risulta legalmente detenuto dal padre. Gli uomini dell'Arma, che indagano su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ritengono si tratti di un incidente, ma non tralasciano alcuna pista.