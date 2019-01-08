TRAGEDIA A SANTA TERESA RIVA, BIMBO DI DIECI ANNI MUORE NEL SONNO PER APNEA NOTTURNA

Vincenzo Leanza, un bambino di 10 anni, è stato ritrovato morto nel sonno dai genitori. La tragedia, come riporta il sito Gazzetta Jonica, si è consumata a Santa Teresa di Riva.A causare la morte del...

Vincenzo Leanza, un bambino di 10 anni, è stato ritrovato morto nel sonno dai genitori. La tragedia, come riporta il sito Gazzetta Jonica, si è consumata a Santa Teresa di Riva.







A causare la morte del bambino sarebbe stata un’apnea notturna, una sindrome da cui pare soffrisse da tempo. La patologia si sarebbe protratta fino a condurre il bambino al decesso.

A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 che sono immediatamente intervenuti nell’abitazione della vittima appena i genitori hanno lanciato l’allarme, poco prima delle 8. Il personale medico ha tentato per oltre mezz’ora di riportarlo in vita con le manovre di rianimazione ma purtroppo il cuore di Vincenzo aveva ormai smesso di battere e non è stato possibile far altro che constatare il decesso del bambino. Sotto choc i familiari e l’intera comunità del messinese.