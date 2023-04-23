TRAGEDIA NEL NAPOLETANO. MAMMA FA RETROMARCIA E INVESTE E UCCIDE LA FIGLIA DI 7 ANNI

Una bimba è morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto. La piccola, Aurora Napolitano, 7anni, è morta sul colpo.Dai primi accertamenti, sembra che la bambina s...

Una bimba è morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto.

La piccola, Aurora Napolitano, 7anni, è morta sul colpo.

Dai primi accertamenti, sembra che la bambina sia stata travolta dalla madre mentre la donna effettuava una manovra in retromarcia al volante di un'Audi A3.

Investito anche un conoscente che era con loro: l'uomo non ha riportato gravi ferite. Salma e veicolo sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la madre della piccola, mentre era in fase di manovra con un'Audi A3, facendo retromarcia avrebbe perso il controllo dell'auto, investendo così tragicamente la bambina e un suo conoscente che era lì con loro, e che non ha riportato ferite gravi.

La bimba invece è deceduta sul colpo.

In un primo momento si era ipotizzato l'investimento da parte di un'auto pirata, scappata senza fermarsi e prestare soccorso, ipotesi scartata a seguito degli accertamenti dei militari, intervenuti sul posto.

La salma e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Nola.