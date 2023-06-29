TRAGEDIA NEL PALERMITANO, 83ENNE BRUCIA STERPAGLIE E MUORE TRA LE FIAMME

Una donna è morta in un incendio nelle sue campagne di Gangi (Palermo).Giuseppina Barbieri, di 83 anni, insieme al marito stava dando alle fiamme alcune sterpaglie nel proprio terreno.Avvolta dal fumo...

Una donna è morta in un incendio nelle sue campagne di Gangi (Palermo).

Giuseppina Barbieri, di 83 anni, insieme al marito stava dando alle fiamme alcune sterpaglie nel proprio terreno.

Avvolta dal fumo, si è sentita male ed è finita sul cumulo di sterpaglie in fiamme. Il marito ha cercato spegnere il rogo, ma non c'è stato nulla da fare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo l'intervento del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia. (ANSA).