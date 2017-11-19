TRAGEDIA NEL PALERMITANO, BIMBO DI SETTE ANNI MUORE MENTRE GIOCA

Un bambino di sette anni è morto nelle campagne di Castronovo di Sicilia (Pa).Il piccolo stava giocando con altri bambini in contrada Oliva San Vitale quando è scivolato è ha sbattuto la testa su un s...

A cura di Redazione 19 novembre 2017 19:22

