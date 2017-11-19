95047

TRAGEDIA NEL PALERMITANO, BIMBO DI SETTE ANNI MUORE MENTRE GIOCA

Un bambino di sette anni è morto nelle campagne di Castronovo di Sicilia (Pa).Il piccolo stava giocando con altri bambini in contrada Oliva San Vitale quando è scivolato è ha sbattuto la testa su un s...

A cura di Redazione Redazione
19 novembre 2017 19:22
TRAGEDIA NEL PALERMITANO, BIMBO DI SETTE ANNI MUORE MENTRE GIOCA -
Dintorni
Oltre 95047
Condividi

Un bambino di sette anni è morto nelle campagne di Castronovo di Sicilia (Pa).

Il piccolo stava giocando con altri bambini in contrada Oliva San Vitale quando è scivolato è ha sbattuto la testa su un sasso.

E' stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo.

Si è alzato anche l'elisoccorso da Catania. Il rianimatore ha tentato di tutti modi di salvarlo, ma non c'è stato nulla fare. Il corpo è stato portato al Pte di Lercara Friddi per consentire al medico legale di eseguire l'ispezione sul corpicino.

Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

(ANSA)

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047