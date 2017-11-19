TRAGEDIA NEL PALERMITANO, BIMBO DI SETTE ANNI MUORE MENTRE GIOCA
Un bambino di sette anni è morto nelle campagne di Castronovo di Sicilia (Pa).Il piccolo stava giocando con altri bambini in contrada Oliva San Vitale quando è scivolato è ha sbattuto la testa su un s...
Il piccolo stava giocando con altri bambini in contrada Oliva San Vitale quando è scivolato è ha sbattuto la testa su un sasso.
E' stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo.
Si è alzato anche l'elisoccorso da Catania. Il rianimatore ha tentato di tutti modi di salvarlo, ma non c'è stato nulla fare. Il corpo è stato portato al Pte di Lercara Friddi per consentire al medico legale di eseguire l'ispezione sul corpicino.
Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.
