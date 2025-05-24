TRAGEDIA NEL PALERMITANO: DUE GIOVANI PERDONO LA VITA DOPO ESSERSI SCHIANTATI CONTRO UNA SARACINESCA

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Partinico, nel Palermitano. Due giovani sono deceduti dopo che l’auto su cui viaggiavano ha perso il controllo ed è finita contro la saracinesca di un...

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Partinico, nel Palermitano. Due giovani sono deceduti dopo che l’auto su cui viaggiavano ha perso il controllo ed è finita contro la saracinesca di un edificio lungo la strada statale 186.

Secondo le prime informazioni, i ragazzi si trovavano a bordo di una Fiat Grande Punto. Il conducente, un giovane di 25 anni, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, causando l’impatto devastante. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi: sanitari del 118 e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente e hanno lavorato per estrarre i due giovani dalle lamiere dell’auto.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, i due sono deceduti poco dopo essere stati trasportati in ospedale. Le vittime sono un ragazzo di 25 anni e un altro di 21 anni, i cui nomi sono stati resi noti dalle autorità locali.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non è chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo: non si esclude un possibile colpo di sonno o condizioni della strada che potrebbero aver contribuito all’incidente.

Gli inquirenti continuano a raccogliere informazioni e testimonianze per fare piena luce sulla tragedia.