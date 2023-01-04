TRAGEDIA NEL PALERMITANO. SBAGLIA A FARE RETROMARCIA CON L'AUTO E UCCIDE LA MOGLIE

Un automobilista di 79 anni che stava facendo retromarcia con la propria Fiat Panda ha travolto la moglie, Maria Massa, di 71 anni, che lo stava aiutando a fare la manovra, uccidendola. L’incidente mo...

A cura di Redazione 04 gennaio 2023 07:54

