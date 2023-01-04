95047

TRAGEDIA NEL PALERMITANO. SBAGLIA A FARE RETROMARCIA CON L'AUTO E UCCIDE LA MOGLIE

04 gennaio 2023 07:54
Un automobilista di 79 anni che stava facendo retromarcia con la propria Fiat Panda ha travolto la moglie, Maria Massa, di 71 anni, che lo stava aiutando a fare la manovra, uccidendola. L’incidente mortale è avvenuto ieri sera a Caccamo, un paese del palermitano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

I medici hanno cercato di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato portato all’obitorio del cimitero in attesa di essere trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico.

L'auto della coppia è stata sequestrata. L’uomo rischia un’incriminazione per omicidio colposo.

