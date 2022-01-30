TRAGEDIA NEL REGGINO, DUE FRATELLINI DI 7 E 8 ANNI MUOIONO IN UN INCENDIO

Due bambini, fratello e sorella, di 7 e 8 anni, sono morti in un incendio che si è sviluppato in seguito a un’esplosione in una abitazione in via Matteotti a Fabbrico. Il boato si è verificato intorno...

Due bambini, fratello e sorella, di 7 e 8 anni, sono morti in un incendio che si è sviluppato in seguito a un’esplosione in una abitazione in via Matteotti a Fabbrico. Il boato si è verificato intorno alle 21.30 di ieri sera. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla insieme ai Vigili del Fuoco ed ai sanitari inviati dal 118.

I pompieri hanno domato l’incendio e hanno appurato che l’esplosione era riconducibile al malfunzionamento di un termoconvettore a gas che ha saturato gli ambienti. In seguito a questo si è verificata un’esplosione con le fiamme che si sono poi estese ai locali dell’abitazione e hanno provocato la morte dei due fratellini che erano al primo piano, mentre la madre, subito dopo la deflagrazione, presente nel cortile esterno, è riuscita a salvarsi e a chiamare i soccorsi. L’incendio, domato da quattro unità dei vigili del fuoco di Guastalla e Reggio Emilia, ha danneggiato l’intera struttura che è stata dichiarata inagibile.

I corpi dei due bambini sono ora a disposizione della procura. I genitori ed altri due figli minori, che al momento dell’incendio non erano presenti, hanno temporaneamente trovato ospitalità presso connazionali. Sull’episodio sono in corso le indagini a cura dei carabinieri di Fabbrico e Guastalla coordinati dalla Procura reggiana.