TRAGEDIA NEL SIRACUSANO: BIMBO DI 7 ANNI SI SPORGE DAL BALCONE E CADE NEL VUOTO

Si è sporto da una finestra della sua casa al terzo piano e ha perso l’equilibrio finendo sull’asfalto. A perdere la vita un bimbino di sette anni che si trovava in casa con la mamma e la sorellina più piccola quando, forse per buttare il pannolino della sorellina, si è sporto da una finestra perdendo l’equilibrio e finendo sotto.

Inutili i soccorsi, è arrivato anche l’elisoccorso del 118 ma è ripartito vuoto. Troppo gravi le ferite del bimbo, nonostante i tentativi di rianimarlo il suo cuore ha cessato di battere. Il piccolino è stato portato al pronto soccorso del Muscatello dove si sono recati anche la mamma, il compagno e i parenti. Indagini affidate ai Carabinieri di Augusta.