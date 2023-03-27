TRAGEDIA NEL TRAPANESE: INCIDENTE MORTALE CON 7 VITTIME, DISTRUTTE DUE FAMIGLIE

E' salito a sette il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci nel trapanese.In n...

E' salito a sette il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci nel trapanese.

In nottata è morta nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani anche Maria Pia Giambona, 34 anni, che era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione.

La donna era a bordo di un'Alfa 156 guidato da Vincenzo Cipponeri, 44 anni, morto sul colpo. L'auto si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò sul quale viaggiavano due famiglie di Carini, nel palermitano: Matteo Cataldo, di 70 anni, della moglie, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, del figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e di un'altra coppia, Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo. Le prime due vittime erano invece di Erice.

L'impatto tra le due auto è stato violentissimo; le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi delle persone che erano a bordo.

Sul posto i carabinieri e gli agenti della Polstrada hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell'incidente, legate quasi certamente all'alta velocità. (ANSA).