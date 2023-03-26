TRAGEDIA NEL TRAPANESE. SCONTRO TRA DUE AUTO, CINQUE MORTI E DUE FERITI

AGGIORNAMENTO ORE 20.40Si aggrava il bilancio delle vittime siamo a sei, 4 uomini e due donne nell'incidente che si è verificato nella tarda serata di oggi sulla strada provinciale 16, nel rettilineo...

A cura di Redazione 26 marzo 2023 20:30

