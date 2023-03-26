TRAGEDIA NEL TRAPANESE. SCONTRO TRA DUE AUTO, CINQUE MORTI E DUE FERITI
AGGIORNAMENTO ORE 20.40Si aggrava il bilancio delle vittime siamo a sei, 4 uomini e due donne nell'incidente che si è verificato nella tarda serata di oggi sulla strada provinciale 16, nel rettilineo...
AGGIORNAMENTO ORE 20.40
Si aggrava il bilancio delle vittime siamo a sei, 4 uomini e due donne nell'incidente che si è verificato nella tarda serata di oggi sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese.
FLASH
E' di cinque morti, tre donne e due uomini, e di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese.
Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte.
Al momento non si conoscono le generalità delle vittime
Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO