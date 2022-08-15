TRAGEDIA NEL VENEZIANO, BIMBA DI QUASI DUE ANNI TRAVOLTA E UCCISA DALL'AUTO GUIDATA DAL PADRE

Una bimba di un anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investita da un'auto a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'abitazione della piccola vittima.La bambina,...

La bambina, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investita durante una manovra in retromarcia eseguita dal conducente del mezzo, il padre, che non si è accorto della presenza della piccola.

o si apprende da fonti vicine agli inquirenti.

I carabinieri, coordinati dal pm di turno, stanno cercando di accertare la dinamica verificando anche eventuali testimonianze, oltre ai rilievi già effettuati.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il Suem 118 di Mestre, un elicottero dell'ospedale di Padova, un'automedica e un'ambulanza dell'ospedale di Dolo i cui medici hanno tentato invano di rianimare la piccola, ma le lesioni dello schiacciamento sono apparse subito gravi e si è solo potuto constatare il decesso.