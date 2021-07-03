TRAGEDIA NEL VERONESE, CEDE IL TETTO E VENGONO TRAVOLTI: DUE BAMBINI MORTI E DUE FERITI

Due bambini di 8 anni hanno perso la vita oggi, mentre con due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta, nel Veronese.L’allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle prime informazioni,...

Due bambini di 8 anni hanno perso la vita oggi, mentre con due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta, nel Veronese.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle prime informazioni, i piccoli si trovavano sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due di loro sono morti e due sono rimasti feriti.

Sul posto i carabinieri, gli elicotteri di Verona emergenza e Trento. Attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona.

I due bimbi feriti sono stati trasportati in ospedale a Verona e non sarebbero in pericolo di vita.