TRAGEDIA NELLA NOTTE A BOLOGNA. TRE BAMBINI MORTI IN INCENDIO: GRAVE UNA DONNA
Nella notte scorsa, un tragico incendio ha colpito un appartamento nella periferia di Bologna, precisamente in via Bertocchi, causando la morte di tre bambini ed una donna, probabilmente la madre, è s...
Nella notte scorsa, un tragico incendio ha colpito un appartamento nella periferia di Bologna, precisamente in via Bertocchi, causando la morte di tre bambini ed una donna, probabilmente la madre, è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore
Le prime informazioni trapelate indicano che i bambini avevano un'età compresa tra i tre e i sei anni.
L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, del servizio sanitario 118 e delle forze di polizia, tutti giunti sul luogo per gestire l'emergenza. La situazione è stata portata all'attenzione anche della Procura per le dovute indagini sull'accaduto.
Al momento, le circostanze esatte dell'incendio non sono state completamente chiarite e si attendono ulteriori sviluppi.
La donna, unica sopravvissuta alla tragedia, è stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Bologna, dove riceverà le cure necessarie. Gli sforzi degli inquirenti saranno volti a comprendere le cause dell'incendio e ad assicurare che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare tragedie simili in futuro.