TRAGEDIA NELLA NOTTE A CATANIA: DUE GIOVANI PERDONO LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE

Un drammatico incidente stradale ha scosso la notte di Catania. Due giovani, Edoardo Distefano, catanese di 24 anni, e Cristian Gargano, romano di 25, hanno perso la vita in via Trieste, quasi all'angolo con via Monfalcone.

L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 quando i due ragazzi, a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Honda Africa Twin, si sono schiantati contro un'auto parcheggiata, una Toyota Yaris. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma dai primi rilievi sembrerebbe che il conducente, Distefano, abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità. Entrambi i giovani sarebbero stati privi di casco al momento dell'impatto.

I soccorsi del 118, tempestivamente intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare i due ragazzi. Sul luogo della tragedia sono giunti anche gli agenti della polizia municipale e il personale della questura di Catania per effettuare i rilievi necessari a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

L'incidente ha suscitato profondo cordoglio nella comunità catanese, dove Edoardo Distefano era molto conosciuto. Anche Cristian Gargano, nonostante fosse romano, aveva legami con la città.

L'ennesima tragedia sulle strade richiama ancora una volta l'attenzione sull'importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto per chi utilizza mezzi a due ruote.