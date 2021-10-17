TRAGEDIA NELLA NOTTE AD ADRANO. INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, MUORE IL MARITO, LA MOGLIE SI SALVA RIFUGIANDOSI SUL BALCONE

TRAGEDIA NELLA NOTTE AD ADRANO. INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, MUORE IL MARITO, LA MOGLIE SI SALVA RIFUGIANDOS

Tragedia ad Adrano in provincia di Catania.

All’una di notte un incendio è divampato in un’abitazione in una palazzina a quattro elevazioni in via Cariola quartiere San Filippo. L’incendio ha sorpreso una coppia a letto mentre dormiva.

Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti, tutta la casa, così Luigi Bivona, 53 anni, è morto e la moglie 47 anni è rimasta ferita. I due hanno tentato la fuga, ma è riuscita soltanto alla donna.

Il corpo dell’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco nella stanza da letto dell’abitazione.

La donna, è riuscita a rifugiarsi sul balcone dell’abitazione ed è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Con gravi segni di intossicazione e ustioni, è stata trasportata nell’ospedale Cannizzaro a Catania.

A prestare i primi soccorsi, prima dell’arrivo dei pompieri, gli agenti della Polizia del commissariato di Adrano.

A dare l’allarme una vicina di casa, allertata a sua volta dalla figlia della coppia che rientrata a casa, appena aperta la porta d’ingresso, è stata investita dal denso fumo che si era già sviluppato nell’appartamento e ha visto fuggire all’esterno il cane della coppia.

Dai primi sopralluoghi si ritiene che le fiamme si siano sviluppate al primo piano e che si siano successivamente propagate ai piani superiori. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’intera costruzione è stata dichiarata inagibile fino all’esecuzione di ulteriori verifiche dei danni alle strutture e agli impianti.

Sul posto per spegnere le fiamme, soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano insieme a diversi mezzi di supporto inviati dal comando provinciale di Catania.

E’ intervenuta anche la polizia con agenti delle Volanti del locale commissariato, che hanno avviato le indagini del caso.