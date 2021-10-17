TRAGEDIA NELLA NOTTE AD ADRANO. INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, MUORE IL MARITO, LA MOGLIE SI SALVA RIFUGIANDOSI SUL BALCONE
Tragedia ad Adrano in provincia di Catania.
All’una di notte un incendio è divampato in un’abitazione in una palazzina a quattro elevazioni in via Cariola quartiere San Filippo. L’incendio ha sorpreso una coppia a letto mentre dormiva.
Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti, tutta la casa, così Luigi Bivona, 53 anni, è morto e la moglie 47 anni è rimasta ferita. I due hanno tentato la fuga, ma è riuscita soltanto alla donna.
Il corpo dell’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco nella stanza da letto dell’abitazione.
La donna, è riuscita a rifugiarsi sul balcone dell’abitazione ed è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Con gravi segni di intossicazione e ustioni, è stata trasportata nell’ospedale Cannizzaro a Catania.
A prestare i primi soccorsi, prima dell’arrivo dei pompieri, gli agenti della Polizia del commissariato di Adrano.
A dare l’allarme una vicina di casa, allertata a sua volta dalla figlia della coppia che rientrata a casa, appena aperta la porta d’ingresso, è stata investita dal denso fumo che si era già sviluppato nell’appartamento e ha visto fuggire all’esterno il cane della coppia.
Dai primi sopralluoghi si ritiene che le fiamme si siano sviluppate al primo piano e che si siano successivamente propagate ai piani superiori. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’intera costruzione è stata dichiarata inagibile fino all’esecuzione di ulteriori verifiche dei danni alle strutture e agli impianti.
Sul posto per spegnere le fiamme, soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano insieme a diversi mezzi di supporto inviati dal comando provinciale di Catania.
E’ intervenuta anche la polizia con agenti delle Volanti del locale commissariato, che hanno avviato le indagini del caso.