TRAGEDIA NELLA NOTTE DI PASQUA SULLA CATANIA-MESSINA: SI RIBALTA MINIVAN, UNA DONNA MUORE E DODICI FERITI

Una tragedia ha scosso la notte di Pasqua lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre dodici persone. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte, al chilometro 56,600, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, un minivan con a bordo almeno dodici passeggeri di nazionalità marocchina si è ribaltato autonomamente dopo aver impattato violentemente contro lo spartitraffico centrale. Il mezzo si è adagiato su un fianco, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale del Comando Provinciale di Catania, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato. Determinante è stata la collaborazione con il personale sanitario del 118, giunto con numerose ambulanze per prestare le prime cure e trasportare i feriti nei vicini ospedali di Giarre, Taormina e Acireale.

Purtroppo, per una delle passeggeri non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta sul colpo. Gli altri occupanti del mezzo hanno riportato ferite di varia entità.

Sul luogo del tragico evento è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e coordinare la viabilità. L’autostrada A18 è rimasta chiusa al traffico fino alle prime ore del mattino per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.

Un bilancio pesante che macchia di dolore una notte di festa, lasciando sgomenta un’intera comunità.