TRAGEDIA NELLA NOTTE DI PASQUA SULLA CATANIA-MESSINA: SI RIBALTA MINIVAN, UNA DONNA MUORE E OTTO FERITI

GIARRE – Un tragico incidente autonomo si è verificato poco dopo l’una della notte lungo l’autostrada A18, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, all’altezza del chilometro 56. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita e altre otto persone sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un minivan con a bordo diversi cittadini di nazionalità marocchina ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata. Il gruppo era diretto a Messina, dove avrebbe dovuto imbarcarsi verso Vibo Valentia.

In seguito all’impatto, l’autostrada è stata immediatamente chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a Giarre per i veicoli in direzione Messina. Solo questa mattina, intorno alle 8, la circolazione è stata parzialmente ripristinata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del mezzo, e la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità. L’incidente ha causato lunghe code e forti disagi alla circolazione per tutta la notte.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.