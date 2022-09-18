TRAGEDIA NELL’AGRIGENTINO: UN CANE GLI TAGLIA LA STRADA, MOTOCICLISTA LO INVESTE E MUORE

Travolge con la moto un cane e muore. La tragedia è avvenuta questa notte lungo la strada statale 115, in territorio di Montallegro, in provincia Agrigento.Lo riporta Diretta Sicilia. La vittima è Ale...

Travolge con la moto un cane e muore. La tragedia è avvenuta questa notte lungo la strada statale 115, in territorio di Montallegro, in provincia Agrigento.

Lo riporta Diretta Sicilia. La vittima è Alessandro Mulè di Alessandria della Rocca, aveva 52 anni. Era sposato ed aveva una figlia. È morto sul colpo.

Il motociclista è morto a causa di un terribile schianto avvenuto sul tratto stradale in direzione Sciacca.

La moto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe centrato in pieno un cane che stava attraversato la strada. Un impatto violentissimo e non c’è stato nulla da fare per il centauro che viaggiava a bordo di una Kawasaki 750 che ha percorso 600 metri senza il conducente.

Anche il cane, un pitbull, è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i carabinieri della stazione di Montallegro e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Sino a tarda serata gli investigatori non hanno accertato se la vittima viaggiasse da solo o meno.