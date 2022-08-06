TRAGEDIA QUESTA NOTTE SULLA CT-SR, IMPATTO VIOLENTO: DECEDUTI 2 GIOVANI , UN TERZO FERITO GRAVEMENTE

Tragedia questa notte, 06 Agosto 2022 intorno alle 2,10 di notte sull'‘autostrada Catania-Siracusa in territorio di Augusta.Due giovani sono deceduti ed una terza persona è gravemente ferita. I giova...

Due giovani sono deceduti ed una terza persona è gravemente ferita. I giovani deceduti sono Giuseppe Armenio, 19 anni e Gabriel Fazio di 22, residenti ad Augusta, e sempre abitante ad Augusta il 30enne ferito.

Il conducente della Bmw avrebbe perso il controllo del veicolo, l’impatto è stato violento sradicando il guard rail e finendo con il mezzo in aperta campagna, dalle prime informazioni sembrerebbe un incidente autonomo.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I sanitari hanno potuto constatare il decesso di Armenio e Fazio, mentre il ferito 30enne è stato portato in ospedale.

Gli agenti della polizia stradale di Siracusa stanno vagliando alcune ipotesi, come la velocità della vettura e le condizioni psicofisiche del conducente, che come da prassi in questi casi sarà iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati per omicidio stradale.