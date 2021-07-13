TRAGEDIA SFIORATA A LECCO: PULLMAN CON 25 BAMBINI A BORDO PRENDE FUOCO. AUTISTA EROE LI SALVA TUTTI

Mattinata di paura in provincia di Lecco, dove un pullman con 25 bambini a bordo ha preso fuoco in galleria: decisivo il sangue freddo del conducente che ha messo in salvo tutti i bimbi prima che il m...

Mattinata di paura in provincia di Lecco, dove un pullman con 25 bambini a bordo ha preso fuoco in galleria: decisivo il sangue freddo del conducente che ha messo in salvo tutti i bimbi prima che il mezzo fosse avvolto dalle fiamme.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 13 luglio 2021, nella galleria Fiumelatte, situata sulla Strada Statale 36 che collega Lecco alla Valtellina. Sul pullman viaggiavano 25 bambini partiti in direzione Livigno per partecipare a un centro estivo.

Secondo le prime ipotesi, mentre si indaga sulle cause dell'incidente, tutto potrebbe essere nato dallo scoppio di uno pneumatico. In pochi minuti il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Provvidenziale il sangue freddo dell’autista che ha fatto scendere tutti i bambini dal mezzo e li ha fatti allontanare evitando una tragedia.