TRAGEDIA SFIORATA A PALERMO: SCALDABAGNO VOLA DA PALAZZO E DANNEGGIA AUTO
A cura di Redazione
11 marzo 2023 20:30
Sfiorata la tragedia a Palermo nel pomeriggio di oggi, 11 Marzo 2023.
Un boiler volato per il vento da un palazzo è caduto davanti ai negozi ed ha sfondato il lunotto di una Mazda parcheggiata nella centralissima via Libertà ad angolo con via XII Gennaio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza.
Non ci sono feriti. Accertamenti sono in corso. La circolazione nella zona è andata in tilt.
Una folla di curiosi si è radunata sul posto, arteria principale dello shopping palermitano.