TRAGEDIA SFIORATA A PALERMO: SCALDABAGNO VOLA DA PALAZZO E DANNEGGIA AUTO

Sfiorata la tragedia a Palermo nel pomeriggio di oggi, 11 Marzo 2023.

Un boiler volato per il vento da un palazzo è caduto davanti ai negozi ed ha sfondato il lunotto di una Mazda parcheggiata nella centralissima via Libertà ad angolo con via XII Gennaio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza.

Non ci sono feriti. Accertamenti sono in corso. La circolazione nella zona è andata in tilt.

Una folla di curiosi si è radunata sul posto, arteria principale dello shopping palermitano.