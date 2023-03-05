TRAGEDIA SFIORATA A SINAGRA. PULLMAN ESCE DI STRADA E FINISCE IN UNA SCARPATA, 5 FERITI NON GRAVI

Tragedia sfiorata, stamattina intorno alle 11.30 lungo la Strada Provinciale che collega Sinagra con Limari, una piccola frazione che divide il territorio fra i comuni di Sinagra e Castell’Umberto. In...

Il pullman proveniva da Villabate, doveva attraversare il paese di Castell’Umberto ed era diretto a Tortorici, dove gli anziani turisti palermitani erano attesi per un tour che comprendeva la visita di museo, del mulino e successivamente la degustazione di prodotti tipici locali. A bordo c’erano circa 50 persone.

Dalle informazioni, rese note e raccontate dagli stessi anziani, sembra che il grosso mezzo giunto nei pressi del bivio, si sia fermato. Sembra fosse rimasto incastrato. L’autista del mezzo, allora ha fatto scendere una buona parte dei passeggeri, una quarantina in tutto, per consentire di sbloccare il mezzo. A quel punto il pullman, improvvisamente, avrebbe preso velocità, all’indietro, sfondando le barriere di protezione, uscendo di strada e finendo in una scarpata. Sul mezzo erano riamasti meno di dieci persone.

Sul posto l’immediato arrivo di diverse ambulanze del 118, da Brolo, Tortorici ed Ucria, per prestare i primi soccorsi a chi era rimasto sul pullman, ferite cinque persone compreso l’autista.