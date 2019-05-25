TRAGEDIA SFIORATA AD ALCAMO, AUTO SI FIONDA SULLA FOLLA IN PROCESSIONE: TRA I 2 FERITI UN BIMBO - VIDEO
La folle corsa di un'autovettura contro il corteo processionale in onore di Maria Ausiliatrice.Scene di panico, due feriti tra i quali un bambino, per fortuna non in gravi condizioni.E' il fatto accad...
La folle corsa di un'autovettura contro il corteo processionale in onore di Maria Ausiliatrice.
Scene di panico, due feriti tra i quali un bambino, per fortuna non in gravi condizioni.
E' il fatto accaduto ieri sera intorno alle ore 23 ad Alcamo dove si stava svolgendo la seguitissima processione di Santa Maria Ausiliatrice
Sul posto si sono quindi precipitati Forze dell'Ordine e "118" per i soccorsi.
L'auto pirata, una Nissan Micra, è stata poi trovata in via Goldoni, risulta rubata.
Si cerca il giovane alla guida della vettura, gli inquirenti presumono che si tratti di un giovane con problemi psichici.
VIDEO Alcamondoblog