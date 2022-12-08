TRAGEDIA SFIORATA IERI SERA SULLA SS121 , TIR PERDE IL RIMORCHIO SULLA CARREGGIATA

Tragedia sfiorata sulla ss121, nella serata di ieri 07 Dicembre 2022, dove un camion, per cause ancora da chiarire, ha perso il rimorchio durante la marcia.Il sinistro è avvenuto lungo la Via Comunità...

Tragedia sfiorata sulla ss121, nella serata di ieri 07 Dicembre 2022, dove un camion, per cause ancora da chiarire, ha perso il rimorchio durante la marcia.

Il sinistro è avvenuto lungo la Via Comunità Economica Europea in territorio di Misterbianco.

Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza.

Per fortuna, non si riscontrano feriti ma “la paura”-afferma un nostro lettore che ha vissuto la scena- “è stata quella che il rimorchio, sfregando bruscamente con l’asfalto, potesse prendere fuoco” ma grazie al cielo non è andata così, avendo recato solo danni ad alcuni pezzi dell’autocarro.

Anche il conducente del mezzo pesante non è rimasto ferito.

Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato.

-Elisa Longo