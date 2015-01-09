Tragedia sfiorata in via Enrico Toti

Un uomo si è preso a martellate in testa: è stato salvato dall'arrivo della moglie

95047.it Si è preso a martellate sulla testa in un momento in cui, evidentemente, non era in sè. In via Toti - traversa di via Baratta a Paternò - questa mattina un bracciante agricolo di 69 anni ha provato a togliersi la vita. Un gesto estremo scongiurato solo grazie all'arrivo della moglie che lo ha fatto desistere allertando, al contempo, i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale dov'è stato curato dai medici. Non è, fortunatamente, in pericolo di morte.