30enne investita dalle fiamme della bombola a gas

Tragedia sfiorata in via Generale Cascino: sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e 118

95047.it La dinamica è ancora da ricostruire con precisione ma quello che sembra certo è che un tubo difettoso del gas che era collegato alla bombola della cucina ha provocato una scintilla e la susseguente fiammata che ha investito in pieno la signora che era alle prese con i fornelli. E' accaduto nella serata di oggi poco dopo le ore 19, in via Generale Cascino - nella zona dei "Quattro Canti"- . La donna, si tratta di una 30enne, è stata subito trasportata d'urgenza con un'ambulanza del 118 all'ospedale "Santissimo Salvatore": qui è stata ricoverata e sottoposta alle cure dei medici. Per fortuna, se la caverà solo con 10 giorni di prognosi avendo riportato lievi ustioni al volto.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento paternese ed i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione.