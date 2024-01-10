TRAGEDIA SFIORATA NELLA NOTTE A CATANIA, ESPLODE BOMBOLA INCENDIO ALL'INTERNO DI UNA VILLETTA, NESSUN FERITO

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti la notte scorsa, poco dopo le 2, per un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta a due elevazioni in via Luciano Abramo ne...

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti la notte scorsa, poco dopo le 2, per un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta a due elevazioni in via Luciano Abramo nel quartiere di Belsito/San Nullo alla periferia nord di Catania.

Sul posto hanno operato, per diverse ore, due squadre con autobotti di rincalzo.

Spento l’incendio si è messa in sicurezza una veranda esterna al cui interno si trovava una cucina alimentata da una bombola di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) che è scoppiata all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, senza provocare conseguenze ai soccorritori e alle persone presenti.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e personale sanitario del Servizio 118.