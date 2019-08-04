95047

TRAGEDIA SFIORATA, RAMO CADE SULLA SPIAGGIA DI ISOLA BELLA: 7 FERITI

Un albero di pino che crolla improvvisamente sulla spiaggia gremita di bagnanti.C'è mancato poco a Taormina che finisse in tragedia una bella domenica di agosto.E' accaduto poco dopo le 14  all'Isola...

04 agosto 2019 19:26
Un albero di pino che crolla improvvisamente sulla spiaggia gremita di bagnanti.

C'è mancato poco a Taormina che finisse in tragedia una bella domenica di agosto.

E' accaduto poco dopo le 14  all'Isola Bella, a Taormina.

L'albero si è spezzato provocando il panico in spiaggia e nonostante il fuggi fuggi nella riserva ma in sette sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

Sul posto è intervenuta subito la Guardia Costiera di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Taormina.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118 ma per fortuna nessuno è in  pericolo di vita.

Sulla vicenda sono adesso in corso accertamenti delle autorità competenti e tutta l'area in cui si è verificato l'incidente è stata transennata a tutela della pubblica incolumità.

