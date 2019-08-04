TRAGEDIA SFIORATA, RAMO CADE SULLA SPIAGGIA DI ISOLA BELLA: 7 FERITI

Un albero di pino che crolla improvvisamente sulla spiaggia gremita di bagnanti.C'è mancato poco a Taormina che finisse in tragedia una bella domenica di agosto.E' accaduto poco dopo le 14 all'Isola...

Un albero di pino che crolla improvvisamente sulla spiaggia gremita di bagnanti.

C'è mancato poco a Taormina che finisse in tragedia una bella domenica di agosto.

E' accaduto poco dopo le 14 all'Isola Bella, a Taormina.

L'albero si è spezzato provocando il panico in spiaggia e nonostante il fuggi fuggi nella riserva ma in sette sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

Sul posto è intervenuta subito la Guardia Costiera di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Taormina.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118 ma per fortuna nessuno è in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono adesso in corso accertamenti delle autorità competenti e tutta l'area in cui si è verificato l'incidente è stata transennata a tutela della pubblica incolumità.

FOTO GAZZETTA DEL SUD