Tragedia sfiorata sulla Napoli-Salerno: suora contromano, «stavo ascoltando il Rosario».

La religiosa, in stato confusionale, è stata fermata dalla Polizia dopo aver percorso un tratto di carreggiata nella direzione sbagliata. Decisivo l'intervento degli agenti.

Momenti di grande paura ieri lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove una suora alla guida di una Fiat Panda ha percorso diversi tratti di carreggiata contromano, rischiando di provocare un gravissimo incidente.

La situazione è stata notata da un’auto civetta della Polizia di Stato che stava transitando nella corsia opposta. A bordo si trovavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì, che hanno immediatamente compreso il pericolo e sono intervenuti senza perdere tempo.

I due poliziotti hanno attivato sirene e lampeggianti per avvisare gli automobilisti in arrivo e ridurre il rischio di uno scontro frontale. Nel frattempo hanno cercato di raggiungere la vettura e, dopo alcuni delicati tentativi, sono riusciti a fermarla in sicurezza.

All’interno dell’utilitaria si trovava una religiosa in evidente stato confusionale. Secondo quanto emerso, la donna stava ascoltando il Rosario alla radio e non si sarebbe resa conto di aver imboccato la carreggiata nella direzione sbagliata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale dell’ANAS e i sanitari del 118. La suora è stata affidata alle cure dei soccorritori per gli accertamenti del caso.

L’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma il rapido intervento degli agenti ha evitato conseguenze ben più gravi. Una vicenda che riaccende l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida e sulla necessità di prestare sempre la massima attenzione, soprattutto quando si percorrono strade ad alta velocità come le autostrade.