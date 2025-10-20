Tragedia sul lavoro a San Giovanni La Punta: un morto e un ferito in una vetreria

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 20 ottobre 2025, in una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese. Un uomo di 58 anni ha perso la vita, mentre un altro operaio, di 34 anni...

Il tragico episodio è avvenuto in via Monte Grappa, all’interno dell’azienda dove i due uomini erano impegnati nelle normali attività lavorative. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, la dinamica non è stata del tutto chiarita.

Come riporta il sito Rainews sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania e il personale dell’Ispettorato del Lavoro per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Presente anche il personale sanitario del 118: per la vittima , originario del Congo, impiegato come operaio occasionale, purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre il collega ferito è stato soccorso con l’elisoccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di via Santa Sofia.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e, come previsto in questi casi, sono in corso i rilievi tecnici e le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda.