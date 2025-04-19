TRAGEDIA SUL LAVORO A SCORDIA: MUORE 65ENNE , CADUTO DA UN PONTEGGIO

Scordia (CT) – Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di Scordia. Nunzio Mazzone, 65 anni, è deceduto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in contrada Castagna, nei pressi della zona...

Scordia (CT) – Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di Scordia. Nunzio Mazzone, 65 anni, è deceduto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in contrada Castagna, nei pressi della zona industriale della città.

L’uomo è precipitato da un ponteggio mentre eseguiva lavori su una palazzina a due piani.

Mazzone, molto conosciuto in paese, gestiva insieme al fratello una ditta edile ed era apprezzato da tutti per il suo carattere mite e il grande impegno professionale. Inutili i soccorsi: nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

A stringersi attorno alla famiglia, in queste ore di dolore, è l’intera comunità scordiense. Il sindaco Francesco Barchitta ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale con un post sui social:

"La tragedia del nostro caro concittadino Nunzio Mazzone avvolge la Nostra Comunità nel dolore. Da tutti definito come persona buona, rispettosa e grande Amico di tutti. Dio l’accolga tra le Sue braccia."

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Intanto, in paese si respira un clima di profonda tristezza e sgomento per la perdita di un uomo stimato e benvoluto da tutti.