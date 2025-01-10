TRAGEDIA SUL LAVORO A TRESCORE CREMASCO: 51ENNE ORIGINARIO DI BRONTE, PERDE LA VITA CADENDO DA UN TETTO

E’ originario di Bronte, l’uomo deceduto ieri a Trescore Cremasco a seguito di un incidente sul lavoro. Infatti Carmelo Longhitano, 51 anni, nonostante da tempo era emigrato al Nord per lavoro e dove...

E’ originario di Bronte, l’uomo deceduto ieri a Trescore Cremasco a seguito di un incidente sul lavoro. Infatti Carmelo Longhitano, 51 anni, nonostante da tempo era emigrato al Nord per lavoro e dove aveva un impresa edile la Edil Cm di Roccafranca aveva ancora radici e parenti a Bronte suo paese d’origine.

Come riporta la “Provincia di Cremona” (a firma di Stefano Sagrestano), l”uomo stava lavorando sul tetto di una carrozzeria, ad un’altezza di circa 5 metri, per riparare dei pannelli del tetto. Purtroppo uno di quest ha ceduto e l’uomo è precipitato sotto.

I soccorritori del 118 prontamente chiamati, hanno subito capito la gravità delle ferite riportate, e che poco dopo ne hanno provocato il decesso.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, la situazione è precipitata e a quel punto è stato fatto rientrare anche l’elicottero richiesto per l’eventuale trasporto in ospedale.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Romanengo e gli ispettori del lavoro che hanno verificato e ispezionato il luogo dell’incidente.

Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri, per accertare eventuali responsabilità. Grande cordoglio anche sui social e nel paese di origine per l’ennesima vita spezzata sul lavoro.