TRAGEDIA SULLA FLORIDIA-CASSIBILE, 3 MORTI ED UN FERITA GRAVE

AGGIORNAMENTO 22.00La quarta persona che si trovava all’interno dell’auto, sorella del giovane deceduto, che è stata sbalzata in strada, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro d...

AGGIORNAMENTO 22.00

La quarta persona che si trovava all’interno dell’auto, sorella del giovane deceduto, che è stata sbalzata in strada, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in gravi condizioni e, contrariamente a quanto riportato precedentemente, è ancora viva

AGGIORNAMENTO 19.30

Come riporta il sito lasicilia.it, si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto quest'oggi verso le 15, 20 lungo la Provinciale 12 che collega Floridia a Cassibile, in provincia di Siracusa.

Non ce l’ha fatta anche la giovane rimasta ferita e trasportata in ospedale all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stata trasportata in condizioni disperate.

Tutte le giovani vittime erano di Floridia (Sr)

TRAGEDIA IN PROVINCIA DI SIRACUSA

Un drammatico incidente stradale è avvenuto quest'oggi verso le 15, 20 lungo la Provinciale 12 che collega Floridia a Cassibile, in provincia di Siracusa.

Le vittime sarebbero tre: tra loro anche una ragazza in stato di gravidanza. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, quattro giovani sono rimasti intrappolati all'interno di un'auto (una Ford Focus di colore grigio) mentre viaggiavano in direzione Cassibile.

Secondo le prime testimonianze raccolte, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

Il conducente, secondo quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo ed il suo corpo sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre i tre passeggeri, due ragazze ed un ragazzo, sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte della vettura con i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di estrarli dall'auto.

Sul posto ci sono due ambulanze, le squadre dei pompieri, carabinieri e polizia municipale.