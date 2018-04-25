TRAGEDIA SULLA FLORIDIA - CASSIBILE, 3 RAGAZZI MORTI E UNA DONNA IN GRAVISSIME CONDIZIONI

TRAGEDIA IN PROVINCIA DI SIRACUSA

Un drammatico incidente stradale è avvenuto quest'oggi verso le 15, 20 lungo la Provinciale 12 che collega Floridia a Cassibile, in provincia di Siracusa.

Le vittime sarebbero tre: tra loro anche una ragazza in stato di gravidanza. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, quattro giovani sono rimasti intrappolati all'interno di un'auto (una Ford Focus di colore grigio) mentre viaggiavano in direzione Cassibile.

Secondo le prime testimonianze raccolte, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

Il conducente, secondo quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo ed il suo corpo sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre i tre passeggeri, due ragazze ed un ragazzo, sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte della vettura con i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di estrarli dall'auto.

Sul posto ci sono due ambulanze, le squadre dei pompieri, carabinieri e polizia municipale.

La strada è attualmente bloccata in direzione Floridia ed in uscita verso l'autostrada Siracusa – Gela.

IN AGGIORNAMENTO