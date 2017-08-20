TRAGEDIA SULLA GELA-CATANIA, DUE MORTI E CINQUE FERITI IN SCONTRO FRONTALE

Incidente mortale intorno alle 2 di notte lungo la strada statale Catania- Gela all’altezza del territorio di Iannarello.La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, in seguito all'impatto tra due...

La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, in seguito all'impatto tra due veicoli, due persone hanno perso la vita e cinque sono rimaste ferite, tra queste una è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Palagonia che cercheranno di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

IN AGGIORNAMENTO