95047

TRAGEDIA SULLA GELA-CATANIA, DUE MORTI E CINQUE FERITI IN SCONTRO FRONTALE

Incidente mortale intorno alle 2 di notte lungo la strada statale Catania- Gela all’altezza del territorio di Iannarello.La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, in seguito all'impatto tra due...

A cura di Redazione Redazione
20 agosto 2017 12:21
TRAGEDIA SULLA GELA-CATANIA, DUE MORTI E CINQUE FERITI IN SCONTRO FRONTALE -
Dintorni
Condividi

Incidente mortale intorno alle 2 di notte lungo la strada statale Catania- Gela all’altezza del territorio di Iannarello.

La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, in seguito all'impatto tra due veicoli, due persone  hanno perso la vita e cinque sono rimaste ferite, tra queste una è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Palagonia che cercheranno di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047