TRAGEDIA SULLA PALERMO-SCIACCA: UNA FAMIGLIA TUNISINA PERDE LA VITA, TRE FIGLI IN GRAVI CONDIZIONI E UN UOMO DI 51 ANNI MORTO

Questa mattina, attorno alle 8:15, un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla statale Palermo-Sciacca, causando la morte di tre persone e il ferimento molto grave di tre bambini. Lo scontr...

Questa mattina, attorno alle 8:15, un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla statale Palermo-Sciacca, causando la morte di tre persone e il ferimento molto grave di tre bambini. Lo scontro è avvenuto al chilometro 13 della Statale, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone, coinvolgendo due veicoli: una Mercedes Classe C e una Toyota Rav.

L'impatto, descritto come violento, ha distrutto la Mercedes, capottandola. A bordo di quest'ultima si trovava una famiglia tunisina composta da una coppia, un uomo di 44 anni e una donna di 42, e i loro tre figli di 4, 6 e 8 anni. Purtroppo, i genitori sono deceduti sul colpo, mentre i bambini sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale Di Cristina di Palermo, con condizioni ritenute molto gravi. Gli operatori dell'elisoccorso del 118 hanno svolto un ruolo cruciale nel trasferimento dei piccoli.

Nell'altra vettura, una Toyota Rav, si trovava un uomo di 51 anni, il quale ha anch'esso perso la vita nell'incidente.

I sanitari del 118, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono intervenuti rapidamente sulla scena. Quest’ultimi hanno affrontato notevoli difficoltà nel recuperare i corpi intrappolati tra le lamiere. A seguito dell'incidente, la statale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

Matteo Ruvolo, sindaco di Ribera, ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà nei confronti della famiglia colpita. Ha riferito che lo zio dei bambini, fratello del padre, è andato in ospedale per seguire da vicino la situazione dei tre piccoli. Ruvolo ha inoltre comunicato di aver contattato la dirigente scolastica dell’istituto che i bambini avrebbero dovuto frequentare, assicurando che la comunità si stringerà attorno a loro in questo momento difficile.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari e gli amici delle vittime. La speranza ora è che i bambini possano ricevere le cure necessarie e superare questo drammatico evento.