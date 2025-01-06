TRAGEDIA SULLE MADONIE: ESCURSIONISTA PALERMITANO PERDE LA VITA DOPO UNA CADUTA DI 20 METRI

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono impegnati in una complessa operazione sulle Madonie per il recupero della salma di un escursionista sessantenne palermitano, deceduto in seg...

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono impegnati in una complessa operazione sulle Madonie per il recupero della salma di un escursionista sessantenne palermitano, deceduto in seguito a una caduta di circa venti metri. L’uomo faceva parte di un gruppo di escursionisti partiti da Piano Zucchi con l’obiettivo di raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola, a 1697 metri di altitudine.

L'incidente

La tragedia si è consumata in una zona particolarmente impervia, a circa 1400 metri di altitudine, dove neve e ghiaccio rendono il terreno estremamente scivoloso e pericoloso. Per cause ancora in fase di accertamento, l’escursionista è scivolato da un salto di roccia, precipitando e finendo violentemente contro le rocce sottostanti.

I compagni dell’uomo, sotto shock per quanto accaduto, sono riusciti a lanciare l’allarme contattando il Numero Unico di Emergenza 112. Data la natura del luogo dell’incidente, particolarmente difficile da raggiungere, è stato subito coinvolto il Soccorso Alpino tramite la centrale operativa del 118.

L'operazione di recupero

Ricevuto l’allarme, la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto. Una squadra già operativa sul pianoro di Piano Battaglia si è diretta verso il luogo dell’incidente, mentre altri tecnici sono stati mobilitati dalle Madonie e da Palermo. Le operazioni sono state complicate dalle condizioni impervie del terreno e dall’arrivo del buio, che ha reso il lavoro ancora più rischioso.

Nonostante le difficoltà, i tecnici del Soccorso Alpino sono riusciti a raggiungere il luogo della tragedia e a organizzare il trasporto della salma. L’intervento ha richiesto grande professionalità e preparazione, considerando il contesto ostile e le condizioni meteo che hanno reso l’area ancora più pericolosa.

Un appello alla prudenza

Questo tragico episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di affrontare la montagna con la massima prudenza, specialmente in condizioni invernali. Neve e ghiaccio possono trasformare anche i percorsi più conosciuti in trappole mortali. Gli esperti consigliano sempre di informarsi sulle condizioni meteo e dei sentieri, di utilizzare equipaggiamento adeguato e di affidarsi a guide esperte quando necessario.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, ancora una volta, dimostra il suo ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e nel fornire supporto nelle situazioni più critiche, operando con dedizione e competenza anche nei contesti più estremi. Tuttavia, la prevenzione resta la prima arma per evitare tragedie simili.