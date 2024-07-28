TRAGEDIA SULL'ETNA: 50ENNE DI PEDARA CADE E PERDE LA VITA SUL SENTIERO DEL VERSANTE SUD-EST

Allertati dalla Centrale Operativa 118, i tecnici delle Stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il soccorso di un mountain biker cinquantenne d...

Allertati dalla Centrale Operativa 118, i tecnici delle Stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il soccorso di un mountain biker cinquantenne di Pedara, incorso in una caduta mentre percorreva, insieme ad un gruppo, il sentiero sterrato di Timpa Modda, zona di Pietracannone, nel territorio del Comune di Milo, sul versante sud-est dell’Etna.

La squadra di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme ai sanitari del 118, a bordo di un mezzo fuoristrada e poi a piedi fino al punto delle coordinate fornite, ha raggiunto il luogo impervio dell’incidente, dove si trovava il biker caduto.

Valutate le condizioni dell’infortunato, sono state immediatamente praticate le procedure di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il medico dell’equipaggio 118, presente sul posto, ne ha constatato il decesso.

Su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’uomo, privo di vita, è stato trasportato dai soccorritori, con ausilio di barella portantina, fuori dal sentiero sterrato fino alla vicina strada “Mareneve”, per le successive procedure di trasferimento della salma.

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione di Sant’Alfio e il SAGF della Guardia di Finanza.