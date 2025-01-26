TRAGEDIA SULL'ETNA: MUOIONO UN 17ENNE E UN 60ENNE, FERITA UNA 16ENNE

Arrivano aggiornamenti drammatici sugli incidenti avvenuti nella tarda mattinata di oggi, 26 gennaio 2025, sull’Etna. Le operazioni di soccorso, condotte in condizioni estremamente difficili, hanno pu...

Arrivano aggiornamenti drammatici sugli incidenti avvenuti nella tarda mattinata di oggi, 26 gennaio 2025, sull’Etna. Le operazioni di soccorso, condotte in condizioni estremamente difficili, hanno purtroppo confermato la gravità degli episodi accaduti in due diverse zone del vulcano.

Un 17enne e un 60enne tra le vittime

All’ospedale Cannizzaro di Catania è deceduto Danilo Marletta, un giovane di 17 anni originario di Catania, rimasto gravemente ferito durante un’escursione. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara, ma le lesioni riportate durante la caduta si sono rivelate fatali.

Un secondo intervento nella zona della Valle del Bove ha portato al recupero di un uomo di 60 anni, la cui identità non è ancora stata resa nota. Purtroppo, i sanitari intervenuti hanno confermato il decesso sul posto.

Ferita una 16enne di Messina

Nello stesso ospedale è ricoverata anche una 16enne di Messina, coinvolta in un incidente separato. La ragazza si è ribaltata mentre scendeva sulla neve. Nonostante sia arrivata in codice rosso al pronto soccorso, le sue condizioni non sono considerate gravi.

La dinamica degli incidenti e le operazioni di soccorso

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno portato a termine due complessi interventi di recupero, uno nella località “Schiena dell’Asino” e l’altro a 2700 metri di quota, tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Deneri. Entrambi gli interventi sono avvenuti all’interno della Valle del Bove, una zona caratterizzata da sentieri particolarmente impegnativi e pericolosi, soprattutto in presenza di neve.

Le operazioni hanno coinvolto sia squadre a terra sia l’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania. Nel primo intervento, una persona è stata individuata, raggiunta e soccorsa. Nel secondo, invece, due persone sono state recuperate grazie all’utilizzo del verricello.

Entrambi i feriti sono stati affidati al personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportati al Cannizzaro. Tuttavia, il decesso del 60enne e del giovane di 17 anni è stato confermato poco dopo.

Un bilancio tragico

La giornata sull’Etna si conclude con un bilancio pesante: due morti ed una ferita. Le autorità raccomandano la massima prudenza per chi intende affrontare escursioni in questa stagione, specialmente nelle aree innevate e caratterizzate da terreni instabili.

Ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime ore.

(Foto: Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria)