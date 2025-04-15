TRAGHETTI GRATIS PER LA SICILIA, INDAGINE SULLA TIRRENIA: 40 INDAGATI TRA MAGISTRATI, FORZE DELL’ORDINE E ALTI FUNZIONARI

Una quarantina di persone, tra cui magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine e funzionari di varie prefetture, sono indagati nell’ambito di un nuovo filone dell’inchiesta della procura di Genova...

Una quarantina di persone, tra cui magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine e funzionari di varie prefetture, sono indagati nell’ambito di un nuovo filone dell’inchiesta della procura di Genova sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione, che ha portato al sequestro di tre traghetti.

La procura ipotizza il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte “gold” fornite dalla società.

Nell’altro filone, quello che riguarda l’indagine sulle frodi in pubbliche forniture e che ha portato al sequestro di 64 milioni di euro alla compagnia, inizieranno mercoledì i primi interrogatori davanti al gip delle 13 persone coinvolte. Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto gli arresti domiciliari per due e 11 misure interdittive.

Si potrebbe chiamare “Traghettopoli” il lavoro condotto dal pm genovese Walter Cotugno. Nell’inchiesta, precisa Repubblica, è indagato Achille Onorato che è ad della Moby ed è figlio dell’armatore Vincenzo. Secondo il nuovo filone sarebbero stati dati decine di biglietti gratuiti in varie tratte per Sardegna e Sicilia, in partenza o in arrivo dai principali porti italiani, Genova in primis.

Al momento non sono chiari i presunti favori che avrebbe ricevuto il gruppo Cin (Compagnia Italiana di Navigazione). Secondo quanto riporta il quotidiano sono stati aperti due fascicoli nei confronti di altrettanti magistrati genovesi presso la procura di Torino che è quella competente quando sono coinvolti i colleghi liguri.

Nella prima tranche dell’inchiesta gli indagati invece appartengono alle Capitanerie italiane e alle società del gruppo Cin e sarebbero legati alle presunte violazioni in materia ambientale, e in particolare relative ai motori ed alle emissioni, effettuate dai traghetti del gruppo.