Tragico epilogo a Favara: ritrovato il corpo di Marianna Bello, dispersa dal 1° ottobre

È di Marianna Bello il corpo senza vita rinvenuto questa mattina in una zona compresa tra Cannatello e Zingarello, lungo un canale di scolo che conduce al mare.

La donna, 38 anni, madre di tre figli, era scomparsa lo scorso 1° ottobre, inghiottita da acqua e fango durante la violenta alluvione che ha messo in ginocchio Favara.

Le ricerche erano andate avanti ininterrottamente per quasi venti giorni. Stamattina, alcuni cacciatori impegnati in una battuta hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno transennato l’intera area e chiuso tutte le vie di accesso. Presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

Il pm di turno è arrivato sul luogo del ritrovamento per coordinare le operazioni. I familiari, appresa la notizia, hanno raggiunto l’area per il riconoscimento ufficiale.

La scomparsa di Marianna aveva tenuto con il fiato sospeso un’intera provincia. La comunità aveva pregato e sperato ogni giorno per il suo ritrovamento.

Proprio ieri i familiari — con in testa la sorella e il marito — avevano lanciato un appello pubblico chiedendo il proseguimento delle ricerche per poter dare a Marianna un luogo di riposo degno.

La famiglia ha inoltre annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità: dall’allerta meteo di quel tragico 1° ottobre allo stato di manutenzione del convogliatore delle acque in cui la donna è stata risucchiata.

Un dolore immenso per una tragedia che ha scosso profondamente tutta la comunità.